У Кремлі спалахнула "війна кланів": що про це свідчить і які будуть наслідки для війни - ISW

Політичні чвари в оточенні Путні мають "помітні, але не позитивні наслідки на полі бою".

Нещодавнє відеозвернення сербського найманця Деяна Берича до президента Росії Володимира Путіна розв’язало дискусії про тривалу "війну кланів" у Кремлі та російському інформаційному просторі на тлі президентської кампанії.

Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики, посилаючись на російське інсайдерське джерело, яке близьке до політичного та військового командування, стверджувало, що звернення Берика є прямим свідченням того, що "між деякими російськими силовиками у найближчому оточенні Путіна спалахнула "війна кланів".

Міноборони та Раба безпеки РФ проти "заступника" Путіна

"Звернення Беріка, ймовірно, є частиною широко обговорюваних інформаційних атак проти групи російських блогерів, які є незалежними та відкрито критикують Міністерство оборони (МО) Росії, і що ці інформаційні атаки є частиною організованої кампанії проти командування ВДВ та їхніх покровителів. Джерело стверджувало, що звернення Берика було частиною атаки у відповідь, здійсненої від імені фракцій секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева та міністра оборони Сергія Шойгу в Кремлі, проти фракції Ігоря Сєчіна - "фактичного заступника" Путіна та генерального директора державної нафтокомпанії "Роснефть", - йдеться у звіті.

У повідомленні зазначалося, що фракція Сєчіна напередодні почала публічні нападки на фракцію Патрушева, посиливши проблеми з російськими поставками яєць, які неадекватно вирішувалися міністром сільського господарства Росії Дмитром Патрушевим, який також є сином Патрушева.

Тим часом фракція Шойгу також стикнулася з подібними публічними нападками через нездатність впоратися з розвалом комунальної інфраструктури в Московській області та проблемами з Фондом захисників вітчизни. Зокрема, нещодавно Путін прямо критикував Дмитра Патрушева та Шойгу за їхні відповідні невдачі.

Яка мета розбірок в оточенні Путіна

в ISW із посилання на російське джерело припускає, що фракції намагаються дискредитувати одна одну в очах Путіна, щоб забезпечити собі нові посади в Кремлі після президентських виборів.

Інше інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник Головного управління Генштабу Росії (ГРУ) генерал-лейтенант Володимир Алексєєв схвалив звернення Беріча, аби звернути увагу Путіна на брак постачання в армії на тлі чуток про звільнення Алексєєва.

Чи вигідні Путіну чвари у Кремлі

Американські аналітики вважають, що внутрішня боротьба всередині Кремля не є новим явищем і не вказують на неминучий крах режиму Путіна, особливо тому, що вертикалі влади є основою режиму Путіна.

В ISW підкреслюють, що Путін навмисно створює середовище, в якому чиновники в його найближчому оточенні повинні змагатися за його прихильність, щоб гарантувати, що його заступники залишаться лояльними йому та його режиму.

Такод в ISW помітили, що Путін любить змінювати посадовців і військових командирів замість того, щоб прямо їх звільняти. Це він робить, аби запобігти накопиченню надто великого політичного впливу будь-якою окремою особою та зберегти підтримку серед фракцій, які постійно конкурують.

"Путін навряд чи змінить цю систему та ліквідує ці вертикалі влади, оскільки вони є основою його правління", - вважають аналітики.

Як чвари у Кремлі впливають на ситуацію на фронті

В ISW підреслюють, що такі міжфракційні чвари мають "помітні, але не позитивні наслідки на полі бою".

"Вони можуть завдати шкоди згуртованості між російськими військами та деморалізувати російський персонал, але навряд чи призведуть до масового конфлікту в російських лавах чи ширшому суспільстві. Однак постійні протистояння між різними фракціями, які відіграють роль у війні Путіна в Україні, можуть перешкодити прийняттю Росією рішень і обмежити здатність Кремля забезпечити злагодженість і ефективність російської армії", - підсумували аналітики США.