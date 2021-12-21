У Кремлі заявили, що США можуть підштовхнути Україну до військового вторгнення до Криму

За словами Путіна, російська розвідка "все фіксує".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія знає, коли в США з'явиться гіперзвукова зброя, яку вони можуть поставити на Україну і під цим прикриттям озброювати і штовхати в Росію екстремістів, зокрема, на окупований півострів Крим.

Про це пише російський Інтерфакс.

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"Це ж не приховати, все фіксується. Випробування проходять успішно, неуспішно - ясно, нам приблизно зрозуміло, коли це буде. Ну, і поставлять на Україну гіперзвукову зброю. Це не означає, що завтра його застосовуватимуть, тому що у нас "Циркон" вже є, а у них поки що немає. Не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброїть і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони РФ, скажімо, на Крим. За вигідних, як вони вважають, для себе обставин", - зазначив президент країни-агресорки.

Путін заявив, що російська розвідка стежить за ситуацією і що США нібито "створює загрозу" для Росії. Також він зробив заяву, збройні конфлікти, кровопролиття – "це абсолютно не вибір Росії".

"Вони що, думають, ми не бачимо цих загроз, або думають, що ми безвільно дивитимемося на загрози, що створюються для Росії? У цьому ж вся проблема, нам просто нікуди рухатися далі - ось у чому питання", - зазначив він.

Нагадаємо, м іністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку приватними військовими компаніями США провокації з "хімічними компонентами" на сході України.

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