Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кремлі видали "методичку" про висвітлення вибуху на Кримському мосту - ЗМІ

Дата публікації
Перегляди
962
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кремлі видали "методичку" про висвітлення вибуху на Кримському мосту - ЗМІ

Фото: Associated Press

Правила правильного написання про "бавовну" розіслали ЗМП.

Адміністрація російського президента-диктатора Володимира Путіна видала рекомендації, як засобам масової пропаганди писати про вибух на Кримському мосту, що стався вранці 8 жовтня.

Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що ресурсу вдалося ознайомитися з "рекомендаціями" Кремля щодо висвітлення "бавовни" на переправі. Свої правила адміністрація Путна розіслала російським ЗМП.

Інструкції путінської методички:

  • міст не зруйнований, а лише пошкоджене полотно на автомобільній та залізничній частинах; 
  • підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;
  • Мінтранс "запустив нові логістичні маршрути";
  • Керченська поромна переправа вже працює.

Судячи з повідомлень на стрічках прокремлівських ресурсів та державних агенцій, рекомендації Кремля вже виконують.

"Бавовна" на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі.

Згодом у Москві поінформували, що стався вибуху, який і призвів до пожежі. Зазначається, що стався підрив вантажного автомобіля. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Згодом Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

Читайте також:

Звернення Зеленського під час засідання Європейської ради

Звернення Зеленського під час засідання Європейської ради
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
962
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація