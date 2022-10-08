У Кремлі видали "методичку" про висвітлення вибуху на Кримському мосту - ЗМІ

Правила правильного написання про "бавовну" розіслали ЗМП.
Адміністрація російського президента-диктатора Володимира Путіна видала рекомендації, як засобам масової пропаганди писати про вибух на Кримському мосту, що стався вранці 8 жовтня.
Про це повідомляє видання Meduza.
Зазначається, що ресурсу вдалося ознайомитися з "рекомендаціями" Кремля щодо висвітлення "бавовни" на переправі. Свої правила адміністрація Путна розіслала російським ЗМП.
Інструкції путінської методички:
- міст не зруйнований, а лише пошкоджене полотно на автомобільній та залізничній частинах;
- підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;
- Мінтранс "запустив нові логістичні маршрути";
- Керченська поромна переправа вже працює.
Судячи з повідомлень на стрічках прокремлівських ресурсів та державних агенцій, рекомендації Кремля вже виконують.
"Бавовна" на Кримському мосту
Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі.
Згодом у Москві поінформували, що стався вибуху, який і призвів до пожежі. Зазначається, що стався підрив вантажного автомобіля. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".
Згодом Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.
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