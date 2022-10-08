У Кремлі видали "методичку" про висвітлення вибуху на Кримському мосту - ЗМІ

Адміністрація російського президента-диктатора Володимира Путіна видала рекомендації, як засобам масової пропаганди писати про вибух на Кримському мосту, що стався вранці 8 жовтня.

Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що ресурсу вдалося ознайомитися з "рекомендаціями" Кремля щодо висвітлення "бавовни" на переправі. Свої правила адміністрація Путна розіслала російським ЗМП.

Інструкції путінської методички:

міст не зруйнований, а лише пошкоджене полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

Мінтранс "запустив нові логістичні маршрути";

Керченська поромна переправа вже працює.

Судячи з повідомлень на стрічках прокремлівських ресурсів та державних агенцій, рекомендації Кремля вже виконують.

"Бавовна" на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі.

Згодом у Москві поінформували, що стався вибуху, який і призвів до пожежі. Зазначається, що стався підрив вантажного автомобіля. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Згодом Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

Читайте також: