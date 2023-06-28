У Кремлі відмовилися коментувати заяву Лукашенка, що Путін "хотів мочити" Пригожина

У Путіна заявили, що нормально віднеслися до того, що Лукашенко розповів подробиці перемовин із Пригожином.

У Кремлі відмовилися коментувати слова фейкового президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він нібито відмовив Путіна від "жорстоко рішення мочити" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина під час заколоту.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу у середу, 28 червня, передають російські ЗМП.

"У Кремлі нормально ставляться до того, що Олександр Лукашенко розповів про подробиці переговорів з Євгеном Пригожиним", - цитують пропагандисти Пєскова.

На запитання, чи дійсно Лукашенко переконав Путіна від рішення "не мочити" Пригожина та його найманців, Пєсков відмовився коментувати.

"Це потрібно запитати у самого Лукашенка", - сказав речник очільника Кремля.

Нагадаємо, 27 червня під час виступу Лукашенко розповів деталі переговорів із Пригожином та як йому нібито вдалося домовитися про завершення військового заколоту у РФ. Розповідаючи подробиці перемовин, він згадав заяву Путіна, що "потрібно мочити всіх", у першу чергу Пригожина, заколотника бунту у РФ.

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