У Кремлі відповіли, чи може Ердоган бути посередником у переговорах між Україною і РФ

Лідери Туреччини та РФ обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також ситуацію в Україні, Ізраїлі та Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не може бути посередником на переговорах між Україною і Росії.

Таку заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росзмі.

Однак причин він не пояснив.

"Ні, неможливо", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, у середу, 3 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в столиці Казахстану Астані з російським президентом Володимиром Путіним знову запропонував посередництво своєї країни для досягнення "справедливого миру" у війні, яку розв’язала РФ в Україні.

Подоляк розкритикував "мирний план" Ердогана!

Читайте також: