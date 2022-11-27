У Кремлі відповіли на заяву Ердогана про порушення Росією домовленостей щодо Сирії

Пєсков визнав, що між Москвою та Анкарою в цьому питанні існують розбіжності.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сподівання, що розбіжності РФ з Туреччиною щодо Сирії вдасться вирішити за столом переговорів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Щодо Сирії розбіжності є з Туреччиною, колись їх вдалося усунути та розшити в Сочі, був підписаний документ… Після цього ми чули заяву Ердогана, були й заяви наших представників, які говорили про те, що ми також не задоволені, як Туреччина виконує свої зобов'язання", - сказав Пєсков.

Пєсков сподівається, що країнам вдасться уникнути конфронтації у Сирії.

"... Рівень наших відносин і політична мудрість дозволяють нам врегулювати подібні розбіжності не шляхом конфронтації, а шляхом напружених, нехай довгих і напружених, але все-таки переговорів", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 21 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у порушенні домовленостей щодо Сирії, що були укладені 2019 року в Сочі.

Очільник Туреччини наголосив, що домовленості від 2019 року, згідно з якими Кремль взяв на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії "від терористів", порушені.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що в разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, саме з цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані.

Читайте також: