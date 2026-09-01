У Кремлі відповіли, чи повернуться Віткофф і Кушнер до переговорів щодо України

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що не мають жодної точної інформації про те, чи почнуть спецпредставник президента США Трампа Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер знову допомагати у врегулюванні війни в Україні.

Про це заявив речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Відповідаючи на запитання представників медіа щодо можливої участі цих американських діячів у переговорному процесі, Пєсков Кремля зазначив, що на цей момент будь-які точні або предметні дані з цього приводу відсутні.

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Мирні переговори щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі зробили нову заяву про переговори. Речник Путіна Пєсков заявив, що поки що не бачать підстав для оптимізму у питанні мирного врегулювання війни, традиційно звинувативши у відсутності прогресу Київ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів - поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки.

До слова, Кремль знову «закликав» іноземців і дипломатів залишити Київ, намагаючись виправдати свої удари по українській столиці «атаками у відповідь».

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