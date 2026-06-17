Федоров анонсував перетворення Криму на острів: у Кремлі істерично відповіли

Сергій Лавров / © Associated Press

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У Кремлі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував заяву міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим «незабаром стане островом». Російський посадовець висловив сумнів щодо стратегії, яку анонсував очільник українського оборонного відомства.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Я не зовсім зрозумів, як він збирається це зробити», — зазначив Лавров.

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За його словами, українська сторона у своїх планах покладається на застосування безпілотних літальних апаратів. У Кремлі запевнили, що Москва активно працює над засобами протидії такій тактиці.

«Він посилався на безпілотники. Ну для будь-якого безпілотника є протиотрута, ми зараз активно над цим працюємо», — зазначив російський міністр.

Насамкінець представник держави-загарбника дозволив собі зневажливо висловитися про українського міністра, натякаючи на нібито брак досвіду Михайла Федорова.

«Він недавно на посаді, йому потрібно освоїтися», — зазначив Сергій Лавров.

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Нагадаємо, раніше Михайло Федоров зробив гучну заяву щодо ситуації в окупованому Криму. За його словами, росіянам там невдовзі буде «весело».

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