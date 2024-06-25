У Кремлі відреагували на повідомлення про таємне постачання Сербією зброї до України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг експорту боєприпасів із Сербії до Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що боєприпаси з Сербії, яка традиційно вважалася союзником Москви, опосередковано потрапляли до України.

Про це пише Newsweek.

Відповідаючи на запитання про продаж Сербією боєприпасів, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що "ми бачили і чули ці заяви пана Вучича". Він додав, "ми розглянемо цю тему в контактах з нашими сербськими друзями".

Напруженість між Сербією та РФ

Напруженість між Белградом і Москвою виникла від початку війни, коли президент Сербії Александар Вучич назвав Україну "дружньою країною" і заявив, що окуповані Росією Крим і Донбас є українськими суверенними територіями.

Цей баланс у зв’язках з Україною та Росією підкреслює звіт Financial Times у суботу про те, що близько 800 мільйонів євро (855 мільйонів доларів) сербські експортні боєприпаси потрапили до України через третіх сторін.

Боєприпаси від Сербії

Вучич сказав, попри те, що Сербія не може експортувати до України чи Росії, у неї були контракти зі США, Іспанією, Чехією та іншими країнами, і "що вони з цим зрештою зроблять, це їхня робота".

За словами белградського політичного аналітика Нікола Міковича, Вучич бачить угоду як "чудову комерційну можливість" і всупереч уявленням Заходу, Белград не є союзником Росії, оскільки засудив її вторгнення до Україну та підтримав антиросійські позиції.

"Уряд Сербії відкрито підтримує Україну політично та дипломатично, в той час як він опосередковано озброює Київ", – сказав Мікович Newsweek.

Водночас Москва терпить кроки Вучича, тому що Кремль прагне зберегти вдома ілюзію, що існує європейська країна, яка не зайняла антиросійської позиції».

Так звані витоки Пентагону 2023 року свідчать про те, що Сербія нібито зобов’язалася поставити або вже поставила летальне озброєння Києву.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни отримали "ніж у спину" від своєї союзниці на Балканах.

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