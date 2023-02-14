У Кремлі відреагували на заяву Санду про плани РФ здійснити держпереворот у Молдові

У Росії, як завжди, відхрестились від будь яких звинувачень у підготовці провокацій в інших країнах. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Маї Санду про підготовку проросійського перевороту в Кишиневі.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Захарова також не забула нагадати Молдові про "стабільні дружні відносини з Росією".

"Закликаємо молдавську владу виявити, нарешті, державну мудрість, не піддаватися на провокації ззовні та керуватися у своїх діях інтересами громадян власної країни, розумінням тих великих плюсів, які можуть принести Молдові стабільні дружні відносини з Росією", - сказала вона.

Загроза держперевороту у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові.

Про це також попереджала українська влада. Так, Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Вона уточнила, що передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Російська Федерація наразі не має достатніх сил та ресурсів, аби здійснити напад на Україну з Придністров'я. Втім, Москва буде намагатися підірвати демократичний лад у Молдові.

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