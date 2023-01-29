У Кремлі відреагували на заяву Шольца про переговори з Путіним

Пєсков заявляє, що Путін - відкритий для контактів.

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Пєсков каже, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було.

"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца щодо діалогу із Путіним.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про намір проводити переговори з Володимиром Путіним. За його словами, Берлін буде продовжувати зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Крім того, схоже бажання висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що незважаючи на критику, продовжить діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з Володимиром Путіним. Він зауважив, що хоча Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, у Кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

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