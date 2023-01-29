Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кремлі відреагували на заяву Шольца про переговори з Путіним

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1575
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кремлі відреагували на заяву Шольца про переговори з Путіним

Фото: Associated Press

Пєсков заявляє, що Путін - відкритий для контактів.

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Пєсков каже, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було.

"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца щодо діалогу із Путіним.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про намір проводити переговори з Володимиром Путіним. За його словами, Берлін буде продовжувати зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Крім того, схоже бажання висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що незважаючи на критику, продовжить діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з Володимиром Путіним. Він зауважив, що хоча Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, у Кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами. 

Читайте також:

Шольца мали вбити, у підготовці заколоту в Німеччині знайшли сліди Росії

Шольца мали вбити, у підготовці заколоту в Німеччині знайшли сліди Росії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1575
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація