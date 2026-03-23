У Кремлі відреагували на ліквідацію іранських лідерів: Пєсков заговорив про “глибокі наслідки”

Кремль

У Кремлі прокоментували інформацію про ліквідацію іранських лідерів у межах американо-ізраїльської операції. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі події матимуть глибокі наслідки для міжнародної ситуації.

За його словами, Росія сподівається, що подібні дії не стануть звичною практикою у світовій політиці.

“Це реальність, у якій ми живемо, але хочеться вірити, що вона не стане нормою. У будь-якому разі такі події не можуть залишитися без наслідків і матимуть дуже глибокий вплив”, — заявив Пєсков.

Нагадаємо, новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дивом вижив під час ракетного удару — за кілька хвилин до вибуху вийшов у двір і не перебував у бункері. Унаслідок атаки його родина загинула, адже ракети влучили безпосередньо в будівлю. За даними ЗМІ, удар був спрямований на повне знищення керівництва, і його врятував лише випадок.

Після атаки політика могли таємно евакуювати до Москви для лікування. Точних даних про те, чи він живий і в якому стані перебуває, немає. Попри це, іранська влада заявляє, що він «контролює ситуацію» та навіть передав погрози помсти у відповідь.