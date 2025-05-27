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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Кремлі відреагували на скасування обмежень щодо далекобійного озброєння для України

Дмитро Пєсков висловився і щодо США у «заплутаній ситуації» з постачанням далекобійної зброї Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Кремлі відреагували на скасування обмежень щодо далекобійного озброєння для України

Представник Кремля. Дмитро Пєсков / © Associated Press

Заявою європейців про зняття обмежень щодо далекобійної зброї Києву в Кремлі назвали «неабиякою заплутаною ситуацією».

Про це йшлося у заяві речника Кремля Дмитро Пєсков, про що повідомляють пропагандистські агентства РФ.

«Якщо рішення про зняття європейцями обмежень щодо далекобійної зброї Україні було ухвалено, то це ескалація», — заявив Пєсков.

Він також додав, що США нібито не можуть бути не в курсі режиму застосування європейської зброї, «оскільки там їхні запчастини».

«Європейці поки що ніяк не сприяють мирним зусиллям», — зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України. Тепер немає жодних технічних чи політичних заборон на застосування зброї по цілях у РФ.

Також раніше йшлося про те, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали в РФ обурення.

Водночас Берлін не розголошує передавання зброї Києву.

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