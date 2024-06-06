У Кремлі визнали, що можуть передати зброю проти США навіть міжнародним терористам

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив "серйозну зміну зовнішньої політики" після заяви Володимира Путіна про можливе передавання російської зброї неназваним "третім особам" для ударів по США та їх союзниках. Таким чином у Кремлі відреагували на дозвіл Силам оборони України застосовувати західну зброю по території РФ для захисту від агресії.

У своєму дописі в Telegram-каналі рупор Кремля у соцмережах по-дитячому напустив туману, "засекретивши" тих, хто начебто може отримати російську зброю і завдавати ударів по країнах, що надають військову підтримку Україні.

"Нехай тепер США та їхні союзники відчують на собі пряме застосування російських озброєнь з боку третіх осіб. Ці особи чи регіони навмисно не названі", - написав він, додавши, що ними можуть бути всі, незалежно від політичних переконань і міжнародного визнання, хто вважає США своїм ворогом.

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Таким чином Дмитро Медвєдєв, який займає високу посаду заступника голови Ради безпеки РФ, фактично визнав можливу співпрацю Росії із міжнародними терористами. Тим самим Кремль поставив себе на один рівень з ІДІЛ чи ХАМАС, де власне неофіційно він вже давно перебуває.

При цьому поплічник Путіна обіцяє радіти з успішного застосування російської зброї по об’єктах у США чи у країнах-союзниках, очікуючи якомога більших жертв.

"Нехай застосування російських озброєнь не названими поки що "регіонами" буде максимально руйнівним для них та наших супротивників. І нехай горять в пекельному полум'ї "чутливі об'єкти держав, які постачають зброю Києву". Горять разом із тими, хто керує ними. А ми радітимемо їхнім успішним ударам нашою зброєю по наших спільних ворогах!" - написав біснуватий кремлівський блазень.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

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