У Кремлі вкотре пригрозили "ядеркою": у США відреагували на заяву

Москва не вперше заявляє, що може вдатися до застосування ядерної зброї.

Сполучені Штати Америки наразі не бачать ознак, що агресорка Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Втім, ядерними погрозами Москви Вашингтон не здивований.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Голос Америки"

"Вони сигналізували, що мають намір оновити (ядерну доктрину - Ред.) протягом останніх кількох тижнів. Але ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Також не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію", - наголосила Сінгх.

Погрози Кремля представниця Пентагону називає "безвідповідальною риторикою", про яку Москва заявляє протягом останніх двох років. Сінгх наголосила, що Штати будуть продовжувати спостерігати за риторикою РФ.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив "ядерною відповіддю" на застосування Україною проти РФ західних ракет. Мовляв, це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

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