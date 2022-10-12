У Кремлі вважають, що Ердоган запропонує Україні посередництво під час переговорів із Путіним

Влада Росії вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонує Україні посередництво під час переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP News Agency.

Ердоган зустрінеться з Путіним в Казахстані, Астані, 13 жовтня.

"Москва вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "офіційно" запропонує стати посередником у переговорах з Україною на майбутній зустрічі з російським очільником Володимиром Путіним у Казахстані, заявили у Кремлі", - повідомляє джерело.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що президенти обговорять війну, розв’язану Росією проти України, а також російсько-турецькі двосторонні зв’язки.

Напередодні AFP цитувало турецьких офіційних осіб, які заявляли, що президенти зустрінуться в Астані під час наради із взаємодії і заходів довіри в Азії (CICA), яка розпочнеться 12 жовтня.

Експерти прокоментували ситуацію у Кремлі: подробиці

У Кремлі президента Володимира Путіна бояться, але більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Американська розвідка інформує, що в оточенні президента Путіна знайшовся сміливець, який висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що диктатору вже почали шукати заміну. В РФ називають багато імен, але там шукають тихого і слухняного кандидата.

Нагадаємо, Ердоган зателефонував Путіну в його день народження, 7 жовтня. Вони поговорили телефоном про війну в Україні.

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