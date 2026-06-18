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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Кремлі вибухнули погрозами: Лавров розповів про плани Росії щодо ударів по Україні

Сергій Лавров заявив, що Росія завдаватиме регулярних масованих ударів по Україні у відповідь на атаки Києва по Москві.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Кремлі вибухнули погрозами: Лавров розповів про плани Росії щодо ударів по Україні

Сергій Лавров / © Associated Press

Росія завдаватиме регулярних масованих ударів по цілях на території України у відповідь на атаки на Москву з боку Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають пропагандистські агентства Росії.

«РФ проводитиме масовані удари по об’єктах ЗСУ, поставлене Путіним завдання виконується», — прокоментував Лавров атаку БпЛА на Москву.

Голова російського МЗС не уточнив, які саме об’єкти має на увазі та коли можуть відбутися наступні атаки.

«Лише слів у відповідь на дії Києва недостатньо», — лише сказав він.

Заява пролунала після атаки на Москву групи дронів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня атака дронів на Москву є «абсолютно справедливою відповіддю» на удари РФ по Україні. Зокрема, по Києво-Печерській лаврі.

Атака на Москву 18 червня

Додамо, що вранці 18 червня потужні вибухи сколихнули Москву.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському НПЗ і наголосив, що вже вдруге за тиждень «далекобійні санкції» України знову дійшли до московського регіону, уразивши нафтопереробний завод у столиці РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3228
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