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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Кремлі видали дивну реакцію, а воєнкори в паніці: як у РФ відреагували на відставку Сирського

Після відставки Сирського російські воєнкори забили на сполох — вони занепокоєні рішенням Зеленського. Тим часом у Кремлі заявили про «паніку» в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Речник Путіна Дмитро Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі доволі швидко відреагували на відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Речник Путіна Дмитро Пєсков розгледів начебто паніку України у такому рішенні Володимира Зеленського.

Таку заяву озвучив прихвостень Путіна для російських пропагандистів.

«Те, що „київський режим“ трусить, видно неозброєним поглядом», — лаконічно заявив Пєсков, коментуючи звільнення Сирського.

Зауважимо, що після звільнення у Мережі росіяни були засмучені відставкою Сирського. Російські воєнкори забили на сполох. Вони заявляли, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий «тихо їх ненавидить».

Реакція воєнкорів на призначення Драпатого / © соцмережі

Реакція воєнкорів на призначення Драпатого / © соцмережі

Реакція воєнкорів на призначення Драпатого / © соцмережі

Реакція воєнкорів на призначення Драпатого / © соцмережі

Відставка Сирського — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на тлі суспільної критики та інших проблем у війську вирішив звільнити головкома Олександра Сирського. До звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова, із яким у нього виник конфлікт, глава держави не планував відправляти генерала у відставку, однак після масових протестів змінив рішення і також звільнив і його.

Вранці 22 липня Сирський прокоментував свою відставку. Він сказав, що його робота — це війна. Окрім того, він перерахував здобутки на посаді та подякував українцям за стійкість та мужність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
472
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