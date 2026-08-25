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У Кремлі вигадали нове виправдання вторгненню: нібито «випередили» ЗСУ на два тижні
У Кремлі знову намагаються виправдати початок повномасштабної війни проти України. Антон Кобяков заявив, що Росія нібито лише «випередила» український наступ.
Російська влада продовжує виправдовувати початок повномасштабної війни. За словами радника президента РФ Антона Кобякова Москва, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, нібито «на два тижні випередила» заплановане вторгнення ЗСУ на російську територію.
Цю тезу радник президента Росії озвучив в інтерв’ю ТАСС.
Кобяков також заявив, що українська сторона начебто планувала почати бойові дії приблизно до 8 березня.
«Символічно — нам хотіли піднести війну в "подарунок" на жіноче свято. А натомість вони отримали, завдяки прозорливості російського керівництва, "чорну мітку" нашого, колись спільного, військового свята», — сказав він.
Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. Він закликав готуватися до можливого протистояння з країнами НАТО.