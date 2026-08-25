У Кремлі вигадали нове виправдання вторгненню: нібито «випередили» ЗСУ на два тижні

Радник президента РФ Антон Кобяков / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Російська влада продовжує виправдовувати початок повномасштабної війни. За словами радника президента РФ Антона Кобякова Москва, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, нібито «на два тижні випередила» заплановане вторгнення ЗСУ на російську територію.

Цю тезу радник президента Росії озвучив в інтерв’ю ТАСС.

Реклама

Кобяков також заявив, що українська сторона начебто планувала почати бойові дії приблизно до 8 березня.

Реклама

«Символічно — нам хотіли піднести війну в "подарунок" на жіноче свято. А натомість вони отримали, завдяки прозорливості російського керівництва, "чорну мітку" нашого, колись спільного, військового свята», — сказав він.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. Він закликав готуватися до можливого протистояння з країнами НАТО.

Новини партнерів

Новини партнерів