Російський диктатор вигадав, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін озвучив чергову порцію пропагандистських фейків, заявивши про нібито повне або переважне захоплення українських земель. Також вигадав «шалені» цифри втрат і дезертирства в ЗСУ.

Про це очільник кремлівського режиму заявив під час пропагандистської зустрічі з представниками засобів масової інформації в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

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Зокрема Путін самовпевнено збрехав про те, що армія РФ нібито зачистила від української присутності всю Луганщину та більшу частину Донеччини. Також намалював у своїй уяві високі відсотки захоплення Запорізької області. Крім того, диктатор похвалився уявними територіальними здобутками та заявив, що росіяни нібито наступають абсолютно скрізь.

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«Росія повністю взяла під контроль територію ЛНР і понад 85% території ДНР. За останній час російська армія взяла під контроль приблизно 2440 кв. км», — стверджує Володимир Путін.

Окрему частину свого виступу очільник країни-агресорки присвятив фантазіям про стан Збройних сил України. Намагаючись переконати слухачів у тому, що в Україні катастрофічно бракує особового складу, Путін озвучив вигадану статистику щодо щомісячних втрат та уявного масового дезертирства в українській армії.

«Щомісяця ЗСУ втрачають 20 тис. осіб через дезертирство», — заявив російський диктатор, додавши, що загальні щомісячні втрати України нібито становлять 40 тисяч осіб.

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Раніше ми писали, що російський наступ в Україні різко сповільнився, а ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. За словами аналітиків, зараз ЗСУ значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ 2026 року. У період від грудня 2025 року до травня 202-го ворог зміг встановити контроль лише над 40,64 кв. км України.

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Також росіяни повністю провалили травневий наступ на фронті, продемонструвавши найгіршу динаміку просування від жовтня 2023 року. За даними аналітиків DeepState, у травні 2026 року ворог окупував лише 14 кв. км української території.

Варто нагадати, що українські Збройні сили завдали серії далекобійних ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі РФ у Санкт-Петербурзі, що збіглося з першим днем ​​проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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