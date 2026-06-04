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Російський диктатор вигадав, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини
Російський диктатор Володимир Путін на ПМЕФ озвучив чергові фейки про війну в Україні. Очільник Кремля набрехав про «тотальний контроль» над областями та вигадав масштабні втрати й дезертирство в ЗСУ.
Російський диктатор Володимир Путін озвучив чергову порцію пропагандистських фейків, заявивши про нібито повне або переважне захоплення українських земель. Також вигадав «шалені» цифри втрат і дезертирства в ЗСУ.
Про це очільник кремлівського режиму заявив під час пропагандистської зустрічі з представниками засобів масової інформації в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).
Путін зробив заяви щодо війни в Україні — що вигадав
Зокрема Путін самовпевнено збрехав про те, що армія РФ нібито зачистила від української присутності всю Луганщину та більшу частину Донеччини. Також намалював у своїй уяві високі відсотки захоплення Запорізької області. Крім того, диктатор похвалився уявними територіальними здобутками та заявив, що росіяни нібито наступають абсолютно скрізь.
«Росія повністю взяла під контроль територію ЛНР і понад 85% території ДНР. За останній час російська армія взяла під контроль приблизно 2440 кв. км», — стверджує Володимир Путін.
Окрему частину свого виступу очільник країни-агресорки присвятив фантазіям про стан Збройних сил України. Намагаючись переконати слухачів у тому, що в Україні катастрофічно бракує особового складу, Путін озвучив вигадану статистику щодо щомісячних втрат та уявного масового дезертирства в українській армії.
«Щомісяця ЗСУ втрачають 20 тис. осіб через дезертирство», — заявив російський диктатор, додавши, що загальні щомісячні втрати України нібито становлять 40 тисяч осіб.
Війна в Україні — останні новини
Раніше ми писали, що російський наступ в Україні різко сповільнився, а ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. За словами аналітиків, зараз ЗСУ значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ 2026 року. У період від грудня 2025 року до травня 202-го ворог зміг встановити контроль лише над 40,64 кв. км України.
Також росіяни повністю провалили травневий наступ на фронті, продемонструвавши найгіршу динаміку просування від жовтня 2023 року. За даними аналітиків DeepState, у травні 2026 року ворог окупував лише 14 кв. км української території.
Варто нагадати, що українські Збройні сили завдали серії далекобійних ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі РФ у Санкт-Петербурзі, що збіглося з першим днем проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.