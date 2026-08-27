У Кремлі вже готуються до «бунтів»: силовикам розширюють повноваження перед новою мобілізацією

Росія / © Associated Press

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Російська влада готується до можливого зростання соціального невдоволення на тлі нової хвилі мобілізації та посилення воєнного режиму. Для цього в РФ планують розширювати повноваження силовиків і посилювати заходи примусу.

Про це йдеться у спільному брифі ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки України.

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За даними української розвідки, російське керівництво вже готує комплекс заходів силового реагування на можливі негативні соціальні та економічні наслідки переходу країни на жорсткіший воєнний режим.

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Однією з причин можливої нової мобілізації називають зростання невдоволення війною в російських регіонах. За оцінками розвідки, в окремих регіонах цей показник сягає 69%.

Водночас у РФ скорочується кількість охочих добровільно укладати контракти з армією. Найбільші проблеми з набором, за даними ГУР і СЗР, фіксують в Орловській та Володимирській областях, а також у Дагестані. Схожа тенденція спостерігається й в інших регіонах.

Кремль готує більше повноважень для силовиків

У розвідці зазначають, що Москва також планує посилити персональну відповідальність регіональної влади та розширити повноваження правоохоронних органів.

Крім того, в Росії вже запровадили систему електронних мобілізаційних приписів і готують додаткові механізми примусу.

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За оцінкою ГУР та СЗР, найбільш імовірно, що рішення про нову хвилю мобілізації Володимир Путін може ухвалити після виборів до Держдуми РФ, запланованих на 18–20 вересня.

Таким чином, за даними української розвідки, Кремль паралельно готується як до нового набору людей до армії, так і до можливого невдоволення всередині Росії.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Росія планує провести мобілізацію в 2026–2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного року.

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