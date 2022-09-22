"У Кремлі вже починаються певні процеси": Данілов пояснив, чому Путін з запізненням наважився оголосити мобілізацію

Початкова версія звернення кремлівсього диктатора Путіна про мобілізацію, в якому звучали також ядерні погрози, було змінено.

Таку думку висловив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

"На наш погляд, у російському Кремлі вже починаються певні процеси. Хочу нагадати, що коли було оголошення про вечірній виступ президента Путіна і що він буде оголошувати якісь речі, то його не відбулося. І не відбулося саме тому, що там почалася дискусія, там уже не всі згодні з тим, що пропонував у першій версії Путін", - вважає він.

Данілов додав, що саме через це звернення відтермінували до ранку наступного дня.

"Чи була корекція між вечором і ранком? Звичайно, була. Чи вона була велика? Звичайно, вона була велика", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що експерт вважає, що агресору не вдасться призвати 300 тис. людей, ба більше, призваних не навчатимуть, "вони просто йдуть на забій".