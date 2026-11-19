Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Обмін полоненими між Росією та Україною може відбутися вже найближчим часом.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ РФ.

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Новий обмін полоненими — що заявили в Кремлі

За словами речника Кремля, наразі триває фінальна стадія узгодження, а спецслужби займаються перевіркою сформованих списків полонених.

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Інших деталей щодо точної дати або кількості осіб, яких планують обміняти, Пєсков не уточнив.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії за посередництва США в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок, 10 листопада, сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

Попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся ще 23 жовтня. Тоді додому повернули 270 осіб. Серед звільнених, зокрема, є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

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