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У Кремлі заговорили про обмін полоненими з Україною: коли він може відбутися
У Кремлі зробили нову заяву про обмін полоненими з Україною. Підготовка вийшла на фінальну стадію.
Обмін полоненими між Росією та Україною може відбутися вже найближчим часом.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ РФ.
Новий обмін полоненими — що заявили в Кремлі
За словами речника Кремля, наразі триває фінальна стадія узгодження, а спецслужби займаються перевіркою сформованих списків полонених.
Інших деталей щодо точної дати або кількості осіб, яких планують обміняти, Пєсков не уточнив.
Обмін полоненими — останні новини
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії за посередництва США в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок, 10 листопада, сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.
Попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся ще 23 жовтня. Тоді додому повернули 270 осіб. Серед звільнених, зокрема, є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.