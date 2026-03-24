Економіка РФ / © ТСН

Реклама

Російська влада намагається приховати економічні наслідки війни проти України. Насправді ж офіційні заяви свідчать про спад і накопичення проблем.

Про це повідомляє ISW.

Що відбувається з економікою РФ

Президент РФ Володимир Путін визнав, що у січні 2026 року валовий внутрішній продукт країни знизився на 2,1% у річному вимірі. Водночас він наголосив на необхідності повернення до стабільного економічного зростання, стримування інфляції та балансування ринку праці.

Реклама

Так, у Росії зберігаються серйозні економічні виклики. Зокрема, надзвичайно низький рівень безробіття — близько 2,2% — фактично свідчить не про силу економіки, а про гострий дефіцит робочої сили. Це, своєю чергою, провокує зростання зарплат і додатковий інфляційний тиск як у цивільному, так і у військовому секторі.

Диктатор РФ також звернув увагу на залежність економіки від глобальних енергетичних ринків, зокрема в умовах геополітичної напруженості. Він закликав нафтогазові компанії спрямовувати додаткові доходи від високих цін на енергоносії на погашення боргів.

«Путін неявно визнав, що Росія отримує грошову вигоду від світового зростання цін на нафту та збільшення продажів російської енергії після того, як Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з Росії, тим самим спростувавши попередні заяви Кремля про те, що російська економіка не постраждала від санкцій Заходу», — йдеться у звіті.

Ситуація з резервами викликає занепокоєння

За даними російських джерел, золотий запас Центробанку РФ у лютому 2026 року скоротився до 74,3 млн тройських унцій — це найнижчий рівень від початку повномасштабної війни. Лише за перші два місяці року резерви зменшилися ще на 500 тисяч унцій.

Реклама

Експерти зазначають, що війна на Близькому Сході призводить до падіння світових цін на золото. Якщо це триватиме, то може підірвати спроби Росії використовувати золоті резерви як альтернативний метод фінансування.

Отже, попри спроби Кремля демонструвати економічну стійкість, реальні показники свідчать про поступове виснаження ресурсів і посилення залежності від зовнішніх факторів.

Нагадаємо, Росія змушена скорочувати частину державних витрат, адже тиск на бюджет на тлі війни та санкцій посилюється. Основною причиною є збільшення витрат на військові потреби, що виснажує фінансові ресурси країни. Водночас доходи бюджету залишаються нестабільними, зокрема через коливання цін на енергоносії. Уряд РФ намагається компенсувати дефіцит за рахунок резервів. Утім, експерти констатують, що ризики подальшого погіршення економічної ситуації стають дедалі сильнішими.