У Кремлі заговорили про загрозу існуванню Росії: що заявили

У Раді Федерації РФ визнали критичну нерівномірність розселення населення.

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко назвала вимирання російських територій «стратегічною загрозою». Посадовиця країни-агресора визнала: те, що люди з’їжджаються лише до великих міст, стає критичною проблемою для існування держави.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Матвієнко заявила, що Росія історично не підходить для життя у мегаполісах, а порожні провінції призводять до втрати контролю над територіями.

«Нам потрібно домагатися рівномірного розселення, щоб люди не тулилися у квартирах у кількох великих містах далеко від рідних місць, а будували по всій країні просторі будинки, заводили великі сім’ї», — заявила Матвієнко.

Нагадаємо, рейтинг російського диктатора Володимира Путіна зараз на мінімальному рівні від моменту повномасштабного вторгнення до України. Нижчим він був лише за підсумками опитування, яке проводили напередодні повномасштабного вторгення до України (64,3%).

