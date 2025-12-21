ТСН у соціальних мережах

Світ
97
1 хв

У Кремлі заявили про готовність Путіна до діалогу з Макроном

У Кремлі заявили про готовність російського керівництва до контактів із Францією.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Пєсков

Путін та Пєсков / © Associated Press

У Кремлі стверджують, що російський правитель диктатор Путін готовий «вести діалог» з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це заявив прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу між Путіним і президентом Франції, Пєсков заявив, що така готовність з боку Кремля нібито є.

«Він (Путін — ред.) також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити», — заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо закінчення війни в Україні зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон дійсно порушував питання подальших кроків у разі, якщо США не зможуть «зупинити Росію».

97
