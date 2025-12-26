У Кремлі заявили про ризик ядерного конфлікту зі США

Росія припускає ядерний конфлікт зі США

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що ризик ядерного конфлікту зі США не усунуто, стверджуючи, що РФ посилає американцям «сигнали» про необхідність «по-справжньому домовлятися».

Про це представник кремлівської дипломатії говорив пропагандистам телеканалу «Росія-1».

Свої ядерні погрози Рябков пом’якшив твердженням, що ймовірність ядерного зіткнення не є високою:

«Я не став би перебільшувати небезпеку того, що ми знову опинимося на краю саме цієї ядерної прірви, але для того, щоб ще більше віддалитися від цього краю, потрібні великі зусилля».

Водночас високопоставлений російський дипломат переклав відповідальність за ядерну загрозу на Сполучені Штати.

Він зазначив, що кардинальних зрушень з питань стратегічної стабільності зі США наразі немає попри те, що Росія, за його словами, використовує всі доступні канали для передавання сигналів про свою зацікавленість у досягненні домовленостей зі США щодо ядерної зброї.

Залякування ядерною зброєю традиційно використовується Кремлем як спосіб натиснути на Сполучені Штати та цивілізований світ під час важливих переговорів, зокрема тих, що стосуються припинення агресивної війни РФ проти України.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін зробив заяву про вдосконалення російського ядерного арсеналу.

У четвер, 25 грудня, країни НАТО підняли в повітря свої винищувачі для моніторингу та супроводу російських стратегічних ядерних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС, які здійснювали тривалий політ над нейтральними водами поблизу північних територій Великої Британії та Норвегії.