Вибух термоядерної бомби

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Світ перебуває «за міліметри від ядерної катастрофи» на Близькому Сході, оскільки відбуваються щоденні атаки на ядерну інфраструктуру Ірану.

Таку цинічну заяву зробила речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують пропагандисти інформаційного агентства «РІА Новости».

За словами представниці зовнішньополітичного відомтсва держави-агресорки, ізраїльські ракети щодня б’ють «по ядерних об’єктах мирної цивільної інфраструктури Ірану, які перебувають під контролем спостерігачів МАГАТЕ».

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Речниця російського МЗС вважає, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем призводить до «загрози для регіону та світу, оскільки удари завдаються по ядерних об’єктах».

Як відомо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по двох виробничих об’єктах центрифуг, зокрема одному в районі Тегерана. У Тель-Авіві стверджують, що на цих об’єктах відбувалося збагачення урану для створення ядерної зброї.

Напередодні, 17 червня, президент США Дональд Трамп провів нараду з командою національної безпеки, на якій розглядав можливість вступу у війну та завдавання ударів по ядерних об’єктах Ірану, включно з підземним заводом у Фордо.

Тим часом іранський режим попередив США, що вони жорстко відреагують, якщо Вашингтон втрутиться в конфлікт.

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що будь-який удар США завдасть «непоправної шкоди» самим американцям.

Нагадаємо, на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем літак президента США Дональда Трампа Boeing E-4B «Nightwatch», також відомий як «літак Судного дня», здійснив загадковий політ.