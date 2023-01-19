У Кремлі зароджується протистояння між Путіним і Пригожиним – керівник Bellingcat

Між президентом Росії Володимиром Путіним та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зароджується протистояння, першим етапом якого стало звільнення генерала Сергія Суровікіна з посади командувача російськими військами в Україні.

Про це керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв’ю виданню "Главком".

"Я вважаю, що на наших очах зароджується нове протистояння в Кремлі. Цього разу поміж Путіним та Пригожиним. І звільнення Сергія Суровікіна – лише перший його етап. Далі ми побачимо ще більше: як російський гарант під наростаючим тиском "Вагнера" діятиме. По-іншому просто не може бути, коли понад 20 тисяч озброєних головорізів за спиною у Пригожина вважають свого лідера чи не кращим за самого російського гаранта", – прогнозує Грозєв.

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Він наголосив, що в цьому плані добре проглядається бажання Пригожина одержати частину реальної влади.

"Звичайно, щоб задовільнити свої зростаючі владні амбіції, "кухар Путіна" вимагатиме від свого господаря прибрати когось зі свого шляху. Кремлівському керманичу дуже складно це робити", – додав розслідувач.

Він звернув увагу, що Путін намагався раніше задобрити Пригожина, запропонувавши йому політичну роль, яку свого часу мав у Росії покійний вже лідер партії "ЛДПР" Володимир Жириновський. Тобто, за задумом російського диктатора, головний "вагнерівець" мав би зібрати довкола себе щось на зразок нової партії, лояльної до чинної влади.

"Проте Євгену Пригожину цього явно мало. Тож він і почав дедалі дужче тиснути на свого патрона, який не мав іншого вибору, окрім як перейти до глухої оборони. Одночасно намагаючись при цьому відкараскатися від верховного "музиканта", – розповів керівник Bellingcat.

Він додав, що крізь цю призму варто розглядати і нещодавні події: коли Міноборони РФ раптом вирішило відступити від раніше заявленої перемоги в Соледарі.

"Хоча раніше російське військове керівництво говорило, що мовляв, ця "перемога" належить лише їм і нікому іншому. Зі свого боку Пригожин всіляко наполягав на тому, що це все ж таки здобуток виключно його приватної армії", – нагадав Грозєв.

За його словами, можна зробити висновок, що керівництво РФ намагається якимось чином зняти напругу у взаєминах із "Вагнером".

"Однак, знову ж таки, Пригожин не може зробити крок назад, бо постійно перебуває під тиском своїх же послідовників з числа найманців. Отож він і надалі наступатиме на Путіна, висуваючи нові вимоги", – вважає розслідувач.

Нагадаємо, на Росію чекає громадянська війна з "кривавими річками" і режим Путіна приречений. Такий прогноз дав російський правозахисник і блогер Марк Фейгін. Він також заявив про внутрішню боротьбу за владу в РФ між Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Тож Путін злякався впливу Пригожина, а також лідера Чечні Рамзана Кадирова, і вирішив прибрати їх з інформаційного поля в Росії. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Саме Пригожин може стати потенційним наступником Путіна, вважає ексспівробітник британської військової розвідки Філіп Інграм.

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