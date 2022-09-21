У Кремлі засекретили останній пункт указу про мобілізацію: про що в ньому йдеться

У Кремлі відмовилися розкрити останній сьомий пункт з указу Путіна про часткову мобілізацію.

Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що сьомий пункт путінського указу нібито для "службового користування". Тому розкривати його не можна.

Про це пише російське видання "РИА Новости".

"Він для службового користування. І тому я не можу його розкрити", - сказав він.

Проте речник Кремля натякнув, що в цьому пункті йдеться про кількість мобілізованих. Але, мовляв, це справа Міноборони.

Нагадаємо, Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив часткову мобілізацію в Росії через війну проти України. Кремлівський диктатор також сказав, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявивши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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