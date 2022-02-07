У Кремлі завершилися переговори Путіна та Макрона, вони тривали п'ять годин

Французький лідер закликав РФ припинити ескалацію поблизу українських кордонів.

У Москві завершилася розмова президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, вона тривала п'ять годин.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації президента РФ, офіційної заяви від французької сторони наразі немає.

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Відомо, що перемовини відбулися на тлі російської агресії проти України. Зокрема, під час розмови з президентом країни-агресорки французький лідер закликав РФ припинити ескалацію поблизу українських кордонів. Він наголосив, що єдиним шляхом для досягнення безпеки у Європі є дипломатичний діалог, який буде тривати і надалі.

"До чого нам потрібно рухатися — це деескалація. Ми знаємо умови. Основні питання колективної безпеки — це українське питання, безпекова ситуація в Білорусі та в усьому регіоні: рухаємося вперед", - сказав Макрон.

На сайті Кремля зазначають, що під час переговорів очільники Франції та Росії говорили про ситуацію в політичній, гуманітарній, торговельній та безпековій сферах. Також у ході розмови Путін знову заявив, що гібридна війна на сході України, яка вже триває 8-й рік — це внутрішньоукраїнська криза.

Як раніше повідомляли, у понеділок, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. З опублікованих відео та фото було видно, що президенти сиділи далеко один від одного за довгим білим столом. Президент Росії Володимир Путін з одного краю стола, Макрон — з іншого.

Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив, що потрібно бути реалістичними, а тому, на його думку, "однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".

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