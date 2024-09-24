У Кремлі заявили, що "нічого не знають" про провал випробування ракети "Сармат"

Росіяни навіть не змогли здійснити випробувальний запуск і ракета підірвалась ще під час її заправки.

У Кремлі запевняють, що там нічого не відомо про провали під час випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", якою диктатор Путін та його оточення намагаються постійно залякувати Захід.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що з цим питання потрібно звернутись до військових, передає The Moscow Times.

ЗМІ, з посиланням на супутникові знімки, повідомляють, що ракета "Сармат" вибухнула на просто в шахті на полігоні "Плесецьк".

"Ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу. Це, скоріше, питання, яке належить до компетенції наших військових. Тому я рекомендую туди звертатися", - сказав він під час брифінгу.

Аналітики припускають, що росіяни навіть не змогли здійснити випробувальний запуск і ракета підірвалась ще під час її заправки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було виявлено наслідки невдалого випробування РФ міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат".

Крім того, ми раніше інформували, що Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету ASMPA-R.

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