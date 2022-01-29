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У Кремлі заявили про відведення частини своїх військ від кордону з Україною

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У Кремлі заявили про відведення частини своїх військ від кордону з Україною

Associated Press

Яка кількість військ залишилася, не повідомляється.

У Росії заявляють, що війська та авіація Західного військового округу нібито завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.

Про це пише російський "Интерфакс", посилаючись на пресслужбі ЗВО.

Стверджують, що до Росії повертаються підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), зокрема й авіація.

Командувач військ округу Олександр Журавльов каже, що всі завдання виконали. Далі продовжуватимуть планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО.

Нагадаємо, в РНБО повідомили, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців. 

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