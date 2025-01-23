Очільник США пояснив, яких наслідків можуть очікувати росіяни.

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вбачає нічого нового в погрозах президента США Дональда Трампа запровадити санкції, якщо мирну угоду щодо України не буде досягнуто.

Про це пише російське видання ТАСС.

Також Пєсков не погодився зі словами Трампа про "допоміжну" роль СРСР у Другій світовій війні.

"СРСР заплатив найвищу ціну за перемогу над фашизмом, США допомагали, але це був бізнес", - заявив Пєсков.

Також у Кремлі сподіваються, що "Трамп та американці поділять радість святкування 80-річчя перемоги".

Нагадаємо, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "військові обставини для Києва погіршуються". У РФ вкотре нагадали, що хочуть перемовин з Україною, проте з урахуванням "легітимної фіксації їхніх результатів".

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