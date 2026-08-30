У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та саміт лідерів

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення переговорів між Росією та Україною в Туреччині. При цьому у Москві вважають, що можливий саміт за участю президентів РФ, США та України може відбутися лише для формального закріплення вже досягнутих домовленостей.

Про це 30 серпня заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти «РИА Новости».

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості обговорення відновлення українсько-російських переговорів під час зустрічі Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, Пєсков заявив, що Москва нібито не відмовляється від переговорного процесу, однак наразі не бачить умов для його продовження.

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«Ми зберігаємо нашу відкритість до таких переговорів. Поки що, на жаль, наявність передумов визнати ми не можемо. Поки просто немає», — сказав представник Кремля.

Окремо Пєсков висловився щодо можливого саміту за участю російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. За його словами, Москва допускає проведення такої зустрічі, але лише за однієї умови.

«Саміт Путін — Трамп — Зеленський пропонують уже давно провести. І ви добре знаєте позицію глави нашої держави. Така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна також заявляв, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України наразі не має конкретних перспектив щодо проведення наступного раунду зустрічей. У Кремлі при цьому стверджували, що контакти зі США на робочому рівні тривають, однак інформації про дату та формат нових тристоронніх переговорів немає.

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Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов анонсував відновлення переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни. За його словами, новий раунд переговорів за участю представників США може відбутися вже у вересні.

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