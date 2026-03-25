У Москві прокоментували нещодавню зустріч представників США та України, що відбулася у Флориді.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков підтвердив, що російську сторону просто поінформували про підсумки переговорів США та України, у яких вона не брала участі.

Попри очікування Кремля на «прямий діалог», реальність виявилася іншою. За словами Ушакова, жодних текстів угод чи конкретних планів щодо врегулювання конфлікту з Росією ніхто не погоджував.

«Текст угоди про врегулювання українського конфлікту ніхто поки не готував і не погоджував з російською стороною», — заявив представник Кремля.

Нагадаємо, Нещодавно українська делегація провела у Флориді переговори з представниками адміністрації США. Головною метою зустрічі стало узгодження спільних підходів для подальшого просування переговорного треку та досягнення конкретних практичних результатів.

Тоді від України у переговорах брали участь: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Американську сторону представляли: Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Кріс Карран.

Також ми писали, що Росія не брала участі у переговорах між Україною та США 21 березня.За його словами, Москва сподівається на відновлення тристороннього формату переговорів у найближчій перспективі, а паузу у переговорах вважає «тимчасовою».