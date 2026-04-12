У Кремлі зробили цинічну заяву про територіальні претензії Росії

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

У Кремлі вважають, що «розбіжності» Росії та України щодо територіального питання полягають у «лічених кілометрах».

Про це у неділю, 12 квітня, заявив прессекретар російського президента Путіна - Дмитро Пєсков.

«Це справді лічені кілометри», — сказав він в інтерв’ю російським пропагандистам.

При цьому він цинічно додав, що російській армії потрібно захопити «лише» близько 18% території Донецької області України для виходу на адміністративні кордони.

Речник Путіна зазначив, що після великоднього перемир’я «СВО» продовжиться до «досягнення поставленої мети».

За його словами, досягненню тривалого миру начебто заважає позиція президента України Володимира Зеленського.

«Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме», — нахабно заявив Пєсков.

Він також додав, що так зване «великоднє перемир’я», яке фактично не діяло через постійні порушення режиму тиші російською армією, було «гуманітарниим жестом з боку Путіна».

Нагадаємо, раніше у Кремлі цинічно заявили, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації. Про це сказав міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров, зазначивши, що «на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання».

Переговори про мир в Україні — що відомо

Голова ОП Кирило Буданов нещодавно повідомив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні триває, він не заморожений. Наразі очікується приїзд до Києва представників Сполучених Штатів Америки.

Візит американських переговірників до України наразі не має точної дати. В Києві чекають на делегацію після Великодня, але все залежить від графіка США.