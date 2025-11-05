У Кремлі зробили уточнення щодо ядерних випробувань: дали задню?

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін не давав вказівки розпочинати підготовку до ядерних випробувань, а лише доручив опрацювати питання доцільності таких дій.

“Хочу підкреслити, що президент не давав указу приступати до підготовки ядерних випробувань. Президент доручив проопрацювати питання доцільності підготовки до таких випробувань. Цим зараз і займатимуться”, — зазначив Пєсков.

Раніше Путін на засіданні Ради безпеки РФ заявив про необхідність підготуватися до можливих повномасштабних ядерних випробувань, аргументуючи це реакцією на дії інших країн.

“Я доручаю МЗС, Міністерству оборони РФ, спецслужбам і відповідним цивільним відомствам зібрати додаткову інформацію, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки та внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт з підготовки випробувань ядерної зброї”, — заявив тоді Путін.

Нагадаємо, США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Так, Minuteman III випустили з бази Ванденберг у Каліфорнії.