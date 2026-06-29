У Кремлі зростає параноя: Путін учетверте за час війни збільшує ФСО

Володимир Путін / © Getty Images

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Російський диктатор Володимир Путін учетверте від 2022 року збільшить чисельність центрального апарату Федеральної служби охорони.

Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на проєкт указу президента РФ, опублікований на порталі проєктів нормативно-правових актів.

Документ має набути чинності вже 1 липня.

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Згідно з проєктом, гранична чисельність військовослужбовців і федеральних державних цивільних службовців центрального апарату ФСО має зрости з нинішніх 785 до 812 людей.

Першим завданням у переліку повноважень ФСО вказана персональна охорона президента РФ, членів його сім’ї та прем’єр-міністра.

Як зазначає "Верстка", від початку повномасштабної війни укази про розширення центрального апарату ФСО ухвалювали або наприкінці, або на початку року. Тепер це вперше майже за 13 років відбувається в середині року.

31 грудня 2022 року Путін збільшив максимальну кількість військових і цивільних у центральному апараті ФСО з 725 до 760 людей. У січні 2024 року він затвердив ще два підвищення: від 1 січня 2024 року — до 775 людей, а від 1 січня 2025 року — до 785.

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До початку повномасштабної війни проти України російська влада не розширювала центральний апарат ФСО майже 13 років.

В указі президента РФ від 7 серпня 2004 року гранична чисельність центрального апарату служби становила 600 людей. У жовтні 2005 року її підвищили до 665, у вересні 2008 року — до 720, а в березні 2010 року — до 725. Після цього пауза тривала 12 років і 10 місяців.

Раніше генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що з кожним роком коло довірених осіб очільника Кремля Путіна зменшується. Однак серед них є дві людини, втрата яких буде для російського диктатора особливо болісною.

Також ми писали, що синів російського диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої кілька років виховували західні спеціалісти, зокрема громадянки Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», журналісти якого вивчили відповідні документи. За даними розслідувачів, йдеться про двох хлопчиків — Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження. У документах Путіна і Кабаєву безпосередньо не називали, а використовували формулювання «сім’я» та «батьки».

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