У Кремлі звинувачують США і НАТО в ударах по території РФ і погрожують відповіддю

Очільник російського МЗС назвав заяви США та НАТО про те, що вони не воюють із РФ, "поганою міною при поганій грі"

Чинна російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території держави-агресорки далекобійною західною зброєю.

Про це заявив у коментарі російським пропагандистам міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посилаючись на заяви господаря Кремля Володимира Путіна.

"Президент [Путін] пояснив, як діють ATACMS та інша далекобійна зброя США, яку США поставляють Україні. Для будь-якої технічно грамотної людини, яка розбирається у військовій справі, зрозуміло, що без прямої участі США у наведенні на ціль, в підготовці даних зі супутників ці ракети нікуди би не полетіли", - сказав він.

При цьому Лавров назвав заяви США та НАТО про те, що вони не воюють із РФ, "поганою міною при поганій грі" і з посиланням на Путіна заявив, що РФ реагуватиме на обстріл своїх регіонів західною зброєю і найближчим часом це стане відчутно.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що йому не потрібна ядерна зброя для досягнення своїх цілей у війні проти України, але при цьому він наголосив, що Захід не повинен вважати, що Росія ніколи не застосує її.

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