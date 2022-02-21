У Кремлі звинуватили Захід у незрозумілому "накачуванні зброєю України"

У Росії вчергово звинуватили ЗСУ у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Мовляв, Україна має для цього достатньо зброї.

У Міністерстві оборони Росії звинуватили Захід у постачанні зброї України. Ба більше, у Росії не бачать для цього видимих причин.

Про це заявив у понеділок, 21 лютого, під час засідання Ради безпеки РФ міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу.

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Очільник оборонного відомства РФ вкотре висунув звинувачення у бік Збройних сил України, які, на його думку, влаштовують збройні конфлікти в ОРДЛО. Також він заявив, що Україна, яка не є членом НАТО, уже має більше озброєння, ніж деякі країни-члени Альянсу.

"Продовжується накачування зброєю України з незрозумілими цілями, незрозумілими завданнями. В них так там зброї стільки, що хватить на багато великих і малих конфліктів, які вони вперто влаштовують на території "ЛНР" і "ДНР". Але коли прибуває кожен день, прибуває по чотири, по п'ять, а були дні, що і по 8 рейсів сучасної зброї. І коли кажуть, що воно оборонне, то мені важко уявити, що ті ж Джавеліни - оборонні. А їх там вже більше, ніж в деяких країнах членах НАТО", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки РФ президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що ЗСУ здійснюють на території так званих “ЛДНР” ще одну “каральну операцію”.

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