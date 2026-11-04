ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

У Кремля закінчується головний "мотиватор" для війни: РФ масово скорочує грошові виплати військовим — ISW

Через зростання дефіциту бюджету та інфляцію російська влада й Міноборони РФ масово затримують виплати військовим, скасовують компенсації родинам загиблих і в рази урізають бонуси за підписання контракту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війна

Війна / © ТСН.ua

Міноборони Росії та російська регіональна влада все частіше скорочують і затримують непершочергові військові видатки та витрати на вербування через неспроможність розв’язати проблему зростального дефіциту бюджету.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російського опозиційного видання «Верстка», Міноборони РФ підготувало проєкт наказу про перенесення грудневих виплат для російських військовослужбовців, які не беруть участі у боях в Україні, на січень 2027 року.

Обвал бонусів за підписання контракту

Паралельно у регіонах РФ стрімко падуть суми грошового заохочення для новобранців. Як повідомляє петербурзьке видання «Фонтанка» з посиланням на місцевий військкомат, у Санкт-Петербурзі одноразову регіональну виплату за підписання контракту урізали до 400 000 рублів (близько $4 940).

Для порівняння:

  • ще в середині жовтня 2026 року ця виплата становила 1 мільйон рублів (близько $12 350);

  • до жовтня 2026 року сума сягала 3,5 мільйона рублів (близько $43 224).

У ці суми не входять федеральні виплати від Міноборони РФ у розмірі 400 000 рублів.

Скасування виплат родинам загиблих

Також 3 листопада один із російських пропагандистів визнав, що протягом 2026 року регіональна влада в РФ масово скорочувала або взагалі скасовувала виплати за загибель військовослужбовців. Щонайменше у 12 суб’єктах РФ компенсації родинам загиблих окупантів урізали від 50% до 100%.

Як підкреслюють аналітики ISW, російська модель комплектування армії повністю покладалася на все дорожчі фінансові стимули. Це дозволяло утримувати темпи вербування та уникати політично ризикованої загальної мобілізації в умовах зростання інфляції та втрат на фронті.

Раніше Кремль і російські регіони вже урізали соціальні видатки, а також підвищили податки та експорт, аби профінансувати війну. Тепер росія змушена шукати додаткову бюджетну економію, урізаючи військові витрати поза межами безпосередніх бойових дій в Україні.

Нагадаємо, воєнні витрати Росії з урахуванням супутніх видатків сягають $177,4 млрд, повідомляє ГУР. Водночас фінансування війни у понад три рази перевищує сукупні річні видатки на освіту та охорону здоров’я.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie