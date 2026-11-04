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У Кремля закінчується головний "мотиватор" для війни: РФ масово скорочує грошові виплати військовим — ISW
Через зростання дефіциту бюджету та інфляцію російська влада й Міноборони РФ масово затримують виплати військовим, скасовують компенсації родинам загиблих і в рази урізають бонуси за підписання контракту.
Міноборони Росії та російська регіональна влада все частіше скорочують і затримують непершочергові військові видатки та витрати на вербування через неспроможність розв’язати проблему зростального дефіциту бюджету.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними російського опозиційного видання «Верстка», Міноборони РФ підготувало проєкт наказу про перенесення грудневих виплат для російських військовослужбовців, які не беруть участі у боях в Україні, на січень 2027 року.
Обвал бонусів за підписання контракту
Паралельно у регіонах РФ стрімко падуть суми грошового заохочення для новобранців. Як повідомляє петербурзьке видання «Фонтанка» з посиланням на місцевий військкомат, у Санкт-Петербурзі одноразову регіональну виплату за підписання контракту урізали до 400 000 рублів (близько $4 940).
Для порівняння:
ще в середині жовтня 2026 року ця виплата становила 1 мільйон рублів (близько $12 350);
до жовтня 2026 року сума сягала 3,5 мільйона рублів (близько $43 224).
У ці суми не входять федеральні виплати від Міноборони РФ у розмірі 400 000 рублів.
Скасування виплат родинам загиблих
Також 3 листопада один із російських пропагандистів визнав, що протягом 2026 року регіональна влада в РФ масово скорочувала або взагалі скасовувала виплати за загибель військовослужбовців. Щонайменше у 12 суб’єктах РФ компенсації родинам загиблих окупантів урізали від 50% до 100%.
Як підкреслюють аналітики ISW, російська модель комплектування армії повністю покладалася на все дорожчі фінансові стимули. Це дозволяло утримувати темпи вербування та уникати політично ризикованої загальної мобілізації в умовах зростання інфляції та втрат на фронті.
Раніше Кремль і російські регіони вже урізали соціальні видатки, а також підвищили податки та експорт, аби профінансувати війну. Тепер росія змушена шукати додаткову бюджетну економію, урізаючи військові витрати поза межами безпосередніх бойових дій в Україні.
Нагадаємо, воєнні витрати Росії з урахуванням супутніх видатків сягають $177,4 млрд, повідомляє ГУР. Водночас фінансування війни у понад три рази перевищує сукупні річні видатки на освіту та охорону здоров’я.