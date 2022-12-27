У кремлівських пропагандистів сталася істерика через карту РФ у кабінеті Буданова (відео)

Серед кремлівських пропагандистів почалася істерика через карту з розваленою Росією, яку вони помітили у кабінеті начальника української розвідки Кирила Буданова.

У Росії переймаються, що такі карти в Україні нібито можуть свідчити про плани ЗСУ захопити РФ.

Такі твердження один із так званих "військових експертів" оголосив під час російських токшоу.

Він стверджує, що Збройні сили України нібито готові зараз провести великомасштабну наступальну операцію, і розгромити ворога — ЗС РФ. За словами псевдоексперта, це буде "рішуче, повністю, протягом декількох місяців, щонайменше — до літа".

"Ось ця карта, яку собі повісив Буданов — так буде поділена Росія. Ось до цього вони готують нас", — попередив він громадян РФ.

Карта, яка, найімовірніше, покликана потролити РФ, після поразки росіян в Україні Курська та Білгородська області мають відійти Україні, Калінінградська — Німеччині, Карелія — Фінляндії, а Курильські острови — Японії. Сама ж Росія розвалиться на кілька великих частин.

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