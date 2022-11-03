У Кремля закінчуються гроші на виплати мобілізованим росіянам - IWS

У Росії починаються мітинги мобілізованих, яким не виплачують раніше обіцяні гроші

Російська влада уже стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм були обіцяні, ці проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (IWS).

Російські Telegram-канали повідомляють про чисельні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних їм грошей.

Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до протестуючих мобілізованих, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.

Сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тис. рублів.

Аналітики IWS зазначають, що Кремлю потрібно шукати гроші та продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість на моральний дух серед мобілізованих росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії триває мобілізація, незважаючи на заяви влади. Наприклад, чоловіки продовжують отримувати повістки в Тюмені та Санкт-Петербурзі.

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