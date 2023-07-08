У Кремля залишилися дві головні умови для “зернової угоди” — народний депутат

У Кремлі зменшили кількість своїх умов для продовження так званої "зернової угоди" після 17 липня. Тепер залишилося лише дві головні вимоги.

Про це повідомив у Telegram-каналі з посиланням на власні джерела народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, першим пунктом вимог є підключення до SWIFT “Россельхозбанка”.

“Така наполегливість, бо голова наглядової ради там… Патрушев-молодший (тобто син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева - ТСН.ua). Мафіозна сімейка Патрушевих доїть саме цю корову”.

Другою вимогою, за інформацією нардепа, є запуск на світовий ринок російського аміаку.

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Для цього потрібно відновити аміакопровід "Тольятті-Одеса", який йде територією України 1000 км. Але він іще 5 червня був підірваний в Харківській області біля Купʼянська - на території, де йдуть бойові дії. Іншим варіантом можуть бути балтійські порти.

Раніше, окрім згаданих пунктів, Кремль вимагав:

відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування судів з російським продовольством та добривами плюс зняття заборони на доступ таких суден у порти;

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Нардеп Гончаренко висловив сподівання, що президент Туреччини Ердоган дотисне на переговорах господаря Кремля і доб’ється продовження "зернової угоди" без виконання і цих умов або при виконанні тільки першої умови.

Нагадаємо, напередодні, 7 липня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Ердоганом заявив, що життя зернового коридору не повинно залежати "від настрою, з яким прокинувся президент РФ". Президент Туреччини прагне продовження "зернової угоди" на два роки.

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