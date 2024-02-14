У Криму пролунали вибухи: ймовірно, уражено десантний корабель РФ - пабліки

Кримські пабліки повідомляють, що до місця атаки підійшов воєнний корабель і підводний човен РФ.

У Міністерстві оборони Росії заявили про атаку БПЛА над Чорним морем. Після того кримські пабліки повідомили, що, ймовірно, уражений великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у повідомлення Міноборони РФ.

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"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) та Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", - сказано у заяві оборонного відомства країни-агресорки.

Телеграм-канал "Крымский ветер" публікує кадри із місця атаки та пише, що навпроти селища Кацівелі пролунав потужний вибух у морі. Ймовірно, вибухає боєкомплект корабля.

"Сильна ударна хвиля. Схоже, що боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік є підводний човен", - йдеться у повідмоленні.

Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що уражено великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков".

Станом на ранок офіційної інформації від України немає.

Нагадаємо, керівник спецпідрозділу ГУР "Тимур" радить окупантам втікати із українського півострова, поки є час.

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