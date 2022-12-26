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У Криму затримали племінника Кадирова: один із його силовиків схопив дівчину за сідницю

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Криму затримали племінника Кадирова: один із його силовиків схопив дівчину за сідницю

Фото: Associated Press

Силовики Кадирова приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний "Ленд Крузер".

У Сімферополі затримали "наглядача" Рамзана Кадирова в захоплених Херсонській та Запорізькій областях Хасана Ібрагімова, який є племінником скандального очільника Чечні. Разом із ним затримано четверо силовиків через бійку у клубі.

Про це пише телеграм-канал "Baza".

Зазначається, що четверо лейтенантів та Хасан Ібрагімов приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний "Ленд Крузер". Увечері вони вирішили відпочити у клубі "Монро". Під час відпочинку один із "поліцейських" схопив за сідницю незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець та прийшов розбиратися - розв'язалася бійка. 

"Силовики Кадирова витягли хлопця надвір і там просто почали бити. За словами очевидців, охорона закладу не заважала бійцям. Дісталося і дівчині, до якої вони чіплялися. Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не одразу — один із чеченців ударив поліцейського ногою під час затримання, довелося застосовувати балончик", - сказано у повідомленні.

Як пише паблік, силовики відмовилися давати свідчення під час розмови зі слідчими. Втім, їхні дії потрапили на камери відеоспостереження.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку вторгнення Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1481
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