У кріслі з автоматом на колінах: британський журнал опублікував сатиричне зображення Путіна

Зображення присвячене переговорам РФ і НАТО.
Британський журнал The Economist присвятив обкладинку переговорам з безпеки Росії та США і зобразив на ній очільника Кремля Володимира Путіна.
Зображення з'явилося на сайті журналу.
Прев'ю нового випуску вийшло під заголовком "Як говорити з містером Путіним". Президента Росії зобразили розваленим у кріслі, на якому герб РФ. Путін одягнений у костюм. На колінах у нього лежить автомат Калашникова.
До слова, 12 січня відбудеться перший саміт переговорів Росії з НАТО. Сам Путін не братиме участі у зустрічі. Втім, за задумом автора сатиричного зображення, саме російський президент уособлює всю владу в РФ.
Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.
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