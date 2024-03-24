У "Крокус Сіті Холл" терористи з'являлися ще 7 березня: що їм завадило (фото)

Фотограф випадково зняв у концертному залі чоловіка, схожого на затриманого російськими силовиками терориста, за два тижні до нападу.

Один із ймовірних терористів, які скоїли напад на “Крокус Сіті Хол” під Москвою, побував у концертному залі ще 7 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на неназваного фотографа, який зафіксував там схожого чоловіка.

Ймовірний учасник нападу на "Крокус Сіті Хол" 7 березня і після затримання

“Зважаючи на все, напад мав відбутися в ці дати, ймовірно, під час концерту Шамана, який проходив 9 березня у Крокусі”, - припускають у повідомленні.

Ймовірно, здійснити свої наміри терористам завадило попередження влади США про можливі теракти в РФ.

“Напад вони здійснили 22 березня. Спецслужби РФ чомусь нічого не змогли або не захотіли зробити”, - зауважив автор Telegram-каналу.

Як відомо, 8 березня у посольстві Сполучених Штатів у РФ повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин. Крім того, Німеччина та Велика Британія також закликали своїх громадян уникати поїздок до РФ.

"Терористи, найімовірніше, спробують здійснити теракти в Росії", — йдеться на сайті МЗС Британії.

Після скоєного 22 березня теракту Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки однозначно відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в "Крокус Сіті Холл" в Підмосков'ї.

Згодом директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї. Серед них - двоє громадян Таджикистану.

Російська влада повідомила, що затримання відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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