У Кронштадті після вибухів спалахнули пожежі: у Петербурзі оголосили загрозу БпЛА, дрони летіли й на Москву

Атака на Кронштадт / © фото з соцмереж

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У російському Кронштадті вночі пролунали вибухи, після яких спалахнули кілька осередків пожежі. Тим часом влада повідомила про масовану атаку безпілотників на низку регіонів РФ, зокрема на Ленінградську область і Москву.

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, у Кронштадті було видно кілька осередків займання після серії вибухів. Офіційної інформації про наслідки та можливі пошкодження наразі немає.

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що після опівночі сили протиповітряної оборони нібито знищили вже вісім безпілотників, які прямували до російської столиці. Також повідомляється про збиття 25 дронів над Ленінградською областю.

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Інформація про масштаби пошкоджень у Кронштадті та можливі постраждалі уточнюється.

Атака безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

У ніч проти 3 червня дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об’єктів нафтової інфраструктури на Балтиці та відіграє важливу роль у перевалці нафтопродуктів.

Після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Вибухи та величезне полум’я з чорним димом викликали паніку серед місцевих жителів, які активно ділилися кадрами події у соцмережах.

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